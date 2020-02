Já lá vão dois anos desde que os rumores relativos às zangas entre o príncipe Harry e ao príncipe William começaram a ser noticiados pela imprensa internacional. As histórias tomaram tais proporções que o palácio chegou a fazer um comunicado onde negava as informações. Mas isto não chegou para convencer os especialistas, que consideraram que o comunicado foi apenas uma tentativa de tentar 'esconder o sol com a peneira'.

Ora, após um afastamento dos irmãos, motivado pela mudança de Harry e da mulher, Meghan Markle, para o Canadá, todas as expectativas estão no seu próximo compromisso oficial... incluindo as da rainha.

"A rainha espera que toda a gente fique unida quando o Harry voltar a Londres em março - mesmo sabendo que continua a haver uma certa tensão", afirmou uma fonte à Us Weekly.

A mesma fonte revela que os irmãos falaram poucas vezes nos últimos tempos, sempre abordando assuntos oficiais e nunca propriamente como amigos.

Será que os filhos de Diana e Carlos conseguirão, de facto, colocar as diferenças de lado?

Ficamos à espera...

