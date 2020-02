Meghan Markle está a tentar um recomeço em Hollywood, depois de um ano dedicada aos compromissos reais que assumiu ao casar-se com o príncipe Harry. Após assinar contrato com a Disney, a ex-atriz procura novos projetos na indústria e conta com o apoio incondicional do marido nesta fase.

Fontes do casal revelam agora que Meghan quer que Harry faça um esforço extra e esteja dedicado em cuidar da sua aparência para a possibilidade de encontros com celebridades e personalidades do meio.

"Ele ganhou alguns quilos recentemente, especialmente no rosto, e a Meghan pediu para ele resolver isso. Isso significa voltar ao ginásio, cortar nos hidratos de carbono e ter treinos com um personal trainer todos os dias", revelou a fonte.

As declarações surgem depois da notícia de que o casal, a viver no Canadá, pretende mudar-se para Los Angeles durante o verão para que Meghan esteja mais próxima de Hollywood.

