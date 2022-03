Há um novo escândalo na imprensa cor-de-rosa espanhola. O juiz José Antonio Cruz de Pablo, do tribunal de Barcelona, abriu um processo no qual acusa a ex-mulher do famoso produtor de televisão Josep María Mainat, Ángela Dobrowolski, de o tentar assassinar.

Ángela Dobrowolski terá tentado matar o produtor, humorista e cantor injetando-lhe insulina, sendo este diabético.

A notícia chega um ano depois que de o Tribunal Superior de Barcelona ter decidido declinar o arquivamento da investigação sobre esta suposta tentativa de assassinato de Mainat, que terá alegadamente ocorrido em junho de 2020.

Ángela Dobrowolski pode agora ser acusada de tentativa de homicídio, uma vez que Mainat sofreu uma grave hipoglicemia enquanto estava em casa com a agora ex-mulher e os dois filhos do casal.

O juiz de instrução considerou como "elemento incriminador" as gravações de uma câmara de segurança localizada na cozinha, através das quais é possível ver Angela ir treze vezes ao frigorífico e manipulando algo dentro dele, voltando depois ao quarto onde se encontrava Josep María Mainat.

