Bruce Willis, de 67 anos, foi diagnosticado com afasia - "distúrbio da comunicação adquirido que interfere na capacidade de processamento da linguagem, comprometendo também a leitura e a escrita". O ator terá decidido, após tomar conhecimento da doença, terminar a sua carreira, informa a imprensa internacional.

Geralmente, segundo o site da clínica CUF, a afasia ocorre após um acidente vascular cerebral ou uma lesão na cabeça.

Através de um comunicado oficial, a família do artista revela que este "está a passar por alguns problemas de saúde e recentemente foi diagnosticado com afasia, o que está a afetar as suas capacidades cognitivas".

A referida nota, partilhada nas redes sociais, confirma ainda que Bruce Willis decidiu "afastar-se da carreira que significou tanto para ele".

"Este é um momento realmente desafiante para a nossa família e estamos muito gratos pelo vosso amor, compaixão e apoio contínuos", agradece, por fim, a família.

Demi Moore, ex-mulher do ator, partilhou na sua conta oficial de Instagram o referido comunicado.

Leia Também: Demi Moore celebra aniversário do ex-marido, Bruce Willis