Esta segunda-feira, 28 de junho, o namoro de Mariana Patrocínio com Nuno Santana foi confirmado pelo empresário publicamente, uma vez que este partilhou, segundo diversos meios de comunicação avançaram, uma fotografia onde ambos posam juntos.

Neste preciso dia, o ex-marido da irmã de Carolina Patrocínio, também deu que falar com uma publicação que fez na sua conta de Instagram.

Nela partilhou uma fotografia daquela que aparenta ser a sua nova companheira, mas com uma descrição que acabou por ser bastante criticada pelos seus seguidores.

"Bem mais nova e bem mais natural: a sair sempre para melhor", afirmou Alexandre Esteves Ferreira.

Publicação feita por Alexandre Esteves de Oliveira onde se podem ver algumas das críticas© Instagram - Alexandre Esteves de Oliveira

As críticas perante tais palavras não tardaram em chegar:

"A declaração que toda a mulher sonha... ser comparada à ex. Aquele sinalzinho de dor de cotovelo que não passa", disse uma seguidores.

"Como se deve 'esta' sentir ao ser constantemente comparada com a ex?! Eu não me sujeitaria a isto", acrescentou outra.

"Se isto é uma legenda de uma mente equilibrada. Não me sujeitava a isto credo!", referiu mais uma.

"Desnecessário! A vida segue (a deste senhor aparentemente não)", concluiu outra.

Até ao momento, o advogado não respondeu a nenhum destes comentários.

Recorde-se que Alexandre Esteves de Oliveira e Mariana Patrocínio viveram dez anos juntos e em comum têm três filhos: Mateus, de oito anos, Pureza, de sete, e Mariana, de dois.

