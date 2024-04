Nádia Lopes deu um 'murro na mesa' e nas redes sociais acaba de publicar um texto muito duro contra Nuno Homem de Sá, com quem namorou alguns meses e de quem se separou recentemente.

Depois de ter prometido que não voltaria a falar do ator, Nádia voltou ao Instagram para trazer novamente à tona o que viveu com Nuno, embora o tenha feito com ameaças e de forma muito ríspida.

"Oh velhadas que falas mal de todos, especialmente de todos os que te adoraram e deram a mão. Bates e berras com pessoas, tens a mania que és o melhor ator em Portugal e passas a vida a falar mal da tua ex-patroa! Uma pessoa com 62 anos completamente destrutivo para ele próprio e para os outros", atirou inicialmente Nádia, muito indignada.

"A justiça vai ser feita e o pessoal da cadeia adora pessoas como tu, com aquilo que se vai descobrir e vem a público. Vais ser linchando em praça pública tipo Casa Pia. Beijos. Repito: Eu não tenho medo de ti! Esquece lá os perfis falsos a ameaçarem-me constantemente. Apanhaste uma e vieste-te meter com uma que vai fazer justiça com e por todas", acrescentou depois a também atriz.

Por fim, Nádia garantiu: "A mim não me ameaças em off e antes de teres mais processos vamos vir todas a público! Tem vergonha na cara que de homem só tens nome e muito mal dado".

© Instagram/Nádia Lopes

