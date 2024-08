Nuno Homem de Sá emitiu um comunicado nas redes sociais no qual informa que há "pessoas a fazerem-se passar por ele" tendo como objetivo roubar dinheiro às vítimas.

"Os meus contactos são os habituais, bem identificados e não utilizo perfis falsos para falar com seja quem for. Qualquer contacto feito em que surja o meu nome, sem a minha avaliação, pode fazer parte desta tentativa de burla e extorsão de dinheiro. Cuidado. Peço a quem tenha recebido alguma investida deste género (ou outro conteúdo suspeito) que me contacte por mensagem", alerta.

"O caso está entregue a quem de direito. Peço imensa desculpa se alguém já caiu na esparrela mas está fora do meu controle e por isso venho aqui denunciar e avisar. Grande abraço", completa.

Veja a partilha:

Comunicado emitido pelo ator© Instagram - Nuno Homem de Sá