O fim da relação de Nuno Homem de Sá e Nádia Lopes tem sido tudo menos tranquilo, o que parece que irá mudar a partir de agora.

A atriz partilhou um novo vídeo nas redes sociais e, em lágrimas, começou por pedir que deixassem de mencionar o nome do antigo companheiro.

"O assunto Nuno Homem de Sá morre hoje, ok? Eu não vou falar mais sobre nada, eu só quero apagar essa história da minha vida. Nunca mais quero que me digam nada sobre ele, não me importa se está vivo ou se está morto. Esse assunto para mim acabou, morreu. Não vou falar nunca mais sobre nada", vincou.

"Eu não sabia onde é que me estava a meter, não fazia ideia de revistas nenhumas. (...) Façam como eu: cortem contacto! Se a pessoa é má, vocês cortam contacto, é tão simples quanto isto. Eu não quero mais isto, não quero mais perfis falsos atrás de mim, não quero. Ele morreu hoje para mim, este é o último vídeo em que vocês ouvem o nome Nuno Homem de Sá, nunca mais o vão ouvir da minha boca", prometeu ainda Nádia.

Nuno, vale sublinhar, tem sido um pouco mais contido e tem optado por não fazer grandes declarações acerca do fim deste namoro.

Ouça as declarações de Nádia Lopes na galeria.

Leia Também: Frederica Lima dá 'murro na mesa' e denuncia Nuno Homem de Sá