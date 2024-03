Frederica Lima recorreu às redes sociais ontem, dia 29 de março, para fazer uma nova denúncia contra o ex-namorado, o ator Nuno Homem de Sá.

Através das stories, a ex-concorrente do 'Big Brother 2022' começou por dizer que "violência doméstica é um crime público" e que tem provas de que continua a ser perseguida "em casa" e "nas redes sociais através de dezenas de perfis falsos".

"A difamação constante através das várias entrevistas, agravada por ser em meio televisivo e em revistas. Não me voltas a ameaçar nem me voltas a tentar chantagear. Não voltas a captar imagens minhas sem a minha autorização, muito menos a publicá-las, ou a ameaçar-me e a chantagear-me que o vais fazer", acrescentou Frederica, referindo-se a uma recente publicação de Nuno na qual é possível ver parte da casa que é da profissional de marketing.

Por fim, Frederica garantiu: "Vais a tribunal e vais responder por tudo o que me tens feito, com maldade, com intenção, com consciência. Fora outros crimes para lá da violência doméstica. Chega. Sem mais assunto. Vemo-nos em tribunal".



© Instagram/Frederica Lima

