Depois das acusações de Inês de Góis a José Carlos Pereira no ano passado, a relação do ex-casal parece estar numa nova fase.

Inês de Góis assinalou nas stories da sua página de Instagram o Dia do Pai e acabou por homenagear o pai dos filhos com imagens carinhosas.

"Feliz Dia do Pai", podia ler-se nas publicações onde José Carlos Pereira surge com os filhos Tomás e Afonso (da relação com Inês de Góis) e Salvador (da relação com Liliana Aguiar). Partilhas que forma depois destacadas na página do ator e médico. Veja na galeria.

