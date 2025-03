Este dia 19 de março assinala-se o Dia do Pai e foram já várias as caras conhecidas que assinalaram a data nas redes sociais. José Carlos Pereira foi uma delas.

Com uma foto onde aparece com o filho Salvador ao colo, quando o menino ainda era bebé, o médico e ator escreveu:

"A todos os pais: Ao meu que já partiu e de quem tenho muitas saudades. Este dia também é dos meus filhos, que me fazem ser melhor pessoa todos os dias e me dão força para continuar a trilhar o meu caminho".

"Fica aqui esta recordação com o meu Salvador mas com o Tomás e o Afonso no meu coração", escreveu Zeca, referindo-se à imagem que usou na partilha.

José Carlos Pereira é pai de três meninos: Salvador, de oito anos, fruto da relação com Liliana Aguiar, de Tomás, de três anos e de Afonso, de dois, fruto da relação com Inês de Góis.

