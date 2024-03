Inês de Góis, ex-companheira de José Carlos Pereira e mãe dos seus dois filhos mais novos, Tomás e Afonso, usou a sua conta no Instagram para partilhar uma fotografia muito especial.

Na imagem, Inês aparece sentada na praia a beijar o atual companheiro, dedicando-lhe uma carinhosa mensagem.

"O que me conhece tão bem. Que é meu amigo há 11 anos. Que sempre me soube ouvir e aconselhar, que sempre me faz ver o lado certo da história da vida. Que me devolveu o meu sorriso fácil. Que me trouxe uma paz, uma serenidade e segurança que eu já não conhecia. O que está disposto a construir uma vida ao meu lado e dos meus filhos sem medo", começou por escrever.

"Aquele que quis ficar mesmo depois de eu fazer questão de mostrar todas as dificuldades e momentos menos bons que poderiam existir na maternidade. Aquele que é tão igual mas tão diferente de mim. Que não tem redes sociais e não gosta de aparecer e prefere uma vida tranquila e longe deste mundo. O que me oferece livros me faz surpresas e deixa coisas escondidas na minha casa para eu mais tarde descobrir. O que faz de mim uma melhor pessoa todos os dias. Aquele que me deixa com saudades e me faz lutar para que um dia possa estar mais perto dele", concluiu.

De recordar que a relação entre Inês e José Carlos Pereira não terá terminado da melhor maneira, tendo a jovem acusado o ator de não ter interesse pelos filhos e de lhe dar "apenas 400€" por mês de pensão.

