José Carlos Pereira desfrutou de bons momentos com os filhos mais novos, os pequenos Tomás e Afonso, fruto da relação terminada com Inês de Góis.

O ator e médico posou com os meninos e mostrou que a atual companheira também estava presente, a médica Irina Sustelo.

As reações à imagem não tardaram a chegar. "Linda, a sua família", pode ler-se entre os vários comentários.

De recordar que José Carlos Pereira é ainda pai de Salvador, fruto da relação passada com Liliana Aguiar. O menino vive atualmente no Dubai com a mãe.

