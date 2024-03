O final do ano passado ficou marcado por uma grande perda para José Carlos Pereira. Enquanto estava de férias no Brasil, no dia em que completava 45 anos de vida, o ator recebeu a notícia que o pai tinha morrido.

"Foi um grande choque, não reagi nada bem, não estava à espera", referiu numa entrevista que deu a Júlia Pinheiro esta sexta-feira, 1 de março..

"O meu pai estava doente numa situação de ir e vir do hospital, tinha algumas infeções e quando me fui embora ele tinha indicação para ter alta", recorda.

Segundo o ator, que agora exerce a tempo inteiro a profissão de médico, o pai "não morreu do cancro em si", mas sim dos muitos tratamentos a que estava a ser submetido.

"O meu pai foi um lutador. Andou a lutar contra cancros consecutivos durante 12 anos", realçou.

Na altura, José Carlos Pereira confessou que ficou em "negação", referindo que não estava à espera da morte, apesar de tudo indicar que o estado de saúde do pai era cada vez mais frágil.

"Lidei muito mal, fiquei sozinho, não quis atender ninguém", diz, por fim, mostrando-se ainda assim com o sentimento de dever cumprido porque deixou as cinzas do pai junto à campa dos avós, como era seu desejo.

