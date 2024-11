José Carlos Pereira celebrou o seu aniversário - no dia 17 de novembro - no Brasil com a namorada, Irina Sustelo, como destacou junto dos seguidores da sua página de Instagram.

No entanto, tudo o que é bom acaba de depressa e o ator e médico revelou no Instagram que estes "dias mágicos" vividos por Jericoacoara chegaram ao fim.

Na legenda de uma fotografia em que aparece com Irina, José Carlos Pereira agradeceu "pela receção e polo pôr do sol de cada dia". "Vamos voltar, de certeza", concluiu.

