José Carlos Pereira foi até às redes sociais homenagear alguém muito especial para si.

O ator fez questão de dar publicamente os parabéns à mãe, Celeste Castilho, no dia em que esta completou 72 anos, no passado dia 9 de novembro.

"A mamã faz 72 Anos. Viemos ao Porto festejar e ver o concerto incrível do Rui Veloso. Para melhorar ainda mais a estadia ficamos no 'Theyeatman', que foi irrepreensível em todos os aspetos", escreveu o ator na legenda da foto dele com a mãe.

No final da publicação, Zeca declarou-se a Celeste: "Ela merece isto tudo e muito mais. Parabéns mãe. Amo-te muito", terminou.

