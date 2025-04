"José Carlos Pereira está novamente solteiro", assegurou Adriano Silva Martins na emissão desta segunda-feira, 14 de abril, do programa 'V+ Fama', do canal V+ TVI.

"Depois de meses conturbado com indas e vindas no relacionamento", o ator e especialista em medicina estética separou-se de Irina Sustelo.

Isabel Figueira, comentadora do formato e amiga de Zeca, confirmou a rutura.

"Estive há uma semana com o Zeca, estive a entrevistá-lo para o meu podcast. É verdade que está solteiro, está a fazer muitas viagens a nível profissional. Está a evoluir cada vez mais na carreira de médico [de medicina estética]", disse a comentadora.

Quanto aos motivos que podem ter levado ao fim do namoro, Isabel aponta a falta de tempo de José Carlos Pereira. O ator divide-se entre as viagens para formações, visitas e tempo com os filhos e ainda pausas para estar sozinho.

"Isto não é recente, já tem algum tempo", assegurou ainda a comentadora, dando conta de que a relação terá terminado "há uns meses".

Zeca, recorde-se, é pai de Salvador, fruto da relação com Liliana Aguiar, e ainda de Tomás e Afonso, ambos resultado do namoro com Inês de Góis.

