Recentemente, a ex-companheira e mãe dos filhos mais novos de José Carlos Pereira, Inês de Góis, recorreu à sua página de Instagram para fazer várias acusações.

Num vídeo que publicou na rede social, num "ato de desespero", afirmou que neste momento o ator e médico só "pode ver os filhos na sua presença". "Porque quando ele se tratar e se internar, aí sim, quando vir que ele está bem, ele pode estar com os filhos", disse.

"Se acham que não trabalho ou que estou aqui a ser bancada, como vêem, não é isso. Tenho que alugar um quarto na minha própria casa para conseguir ter mais um rendimento, [...] para conseguir sustentar os meus filhos, coisa que o pai não se preocupa. Tenho que me preocupar, além de ter que me preocupar com tudo o resto - e não consigo arranjar trabalho, já não me deram trabalho porque tenho dois filhos e querem pessoas com disponibilidade total", acrescentou.

"Já não aguento, já fiz de tudo, já fiz das tripas coração para aturar aquele homem, já fiz tudo para ser amiga dele, tenho feito tudo para ele estar com os filhos, tenho feito de tudo para estar presente na vida dele quando ele precisa. Acabou", continuou, referindo ainda que já teve de "engolir traições" e revelando que recebia de José Carlos Pereira "400 por mês para criar duas crianças".

"Vou deixar claro que o que disse ontem aqui não vai passar disso, e não vou conceder entrevistas nem expor mais o assunto, nem a mim, nem aos meus filhos. Como deu para notar, eu estava extremamente nervosa do que estava a fazer e, de todo, que o meu interesse não é aparecer mais, e muito menos por estes motivos. Foi um desabafo de uma mãe que tem o peso todo nas costas. Agora vai ser tudo resolvido em privado. Obrigada", escreveu depois Inês de Góis numa outra partilha.

De recordar que José Carlos Pereira e a 'ex' Inês de Góis são pais dos pequenos Tomás e Afonso. O ator e médico é ainda pai de Salvador, da relação passada com Liliana Aguiar.

O tema foi comentado no programa 'Alô Portugal', da SIC, levando Mónica Sintra e Filipa Torrinha Nunes a um 'bate-boca'.

"O nosso Zeca, um amor de pessoa, não está num bom momento da sua vida. O pai faleceu há pouco tempo, quando o Zeca estava de férias no Brasil e a sua ex-mulher, mãe dos filhos, colocou um vídeo a dizer muitas coisas más sobre o José Carlos Pereira, a insultá-lo enquanto pai e enquanto pessoa, a falar dos vícios, adições e tudo mais", começou por relatar Filipa Torrinha Nunes.

"O que é verdade é que são dois adultos que não estão a conseguir exercer as suas funções parentais da melhor forma possível, porque há tudo aqui menos harmonia. E parece-me que este vídeo que a Inês de Góis fez, é um vídeo completamente errado, embora compreenda o desespero de uma mãe e sou empática em relação a isso. Mas entramos por um caminho que era totalmente desnecessário. Consegues ir por uma via judicial sem recorrer ao Instagram", comentou a psicóloga no programa da SIC.

Por sua vez, Mónica Sintra disse: "Entendo que as pessoas, às vezes, no desespero, recorram às redes sociais. O que não entendo é que o Zeca - e atenção, eu não conheço a Inês e tentando tomar partido de alguém teria tomado partido do Zeca, porque é uma pessoa que conheço e gosto particularmente - já apareceu em público num outra estação de televisão e uma vez que é conhecida a adição dele, uma vez que ele faz produções fotográficas com os filhos, que já fez com a Inês, acho que ele já teria dado uma palavra, já deveria ter dito alguma coisa".

"Não", reagiu de seguida Filipa Torrinha Nunes. "Mas isso é a tua opinião. Acho que ele já deveria ter clarificado isto, também pelo bom nome dele, e poderia ter esclarecido. Até porque o nome dele, neste caso, está aqui em questão", acrescentou Mónica Sintra.

"Não, Mónica", insistiu a psicóloga. "Isso é a tua opinião", frisou de novo Mónica Sintra. "Sim, estou só a dar o meu contra-argumento", explicou Filipa Torrinha Nunes. "Mas tu já falaste e eu fiquei caladinha, agora estou a falar", afirmou Mónica. "Mas agora eu ouvi-te e tenho uma coisa a dizer em relação ao que estás a dizer", disse ainda Filipa.

