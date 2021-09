João Baptista esteve no centro das atenções este fim de semana depois de ter partilhado um vídeo onde chama "cabeça de m****" à filha. Uma polémica que levou o ator a reagir publicamente, tendo-se mostrado triste com as críticas que recebeu.

"Haters, eu chamo cabeça de mer*** à minha irmã desde que ela é pequenina. Não tenho culpa que vocês não tenham ninguém para vos chamar cabeça de mer*** de uma forma carinhosa", disse nas stories da sua página de Instagram.

Entretanto, entre as muitas mensagens que recebeu, o ator não deixou de ficar sensibilizado com o apoio do amigo Cire.

O ex-concorrente do 'Love on Top' fez questão de reagir publicamente a toda a polémica, defendendo o ator e mostrando-se revoltado com toda agitação à volta do assunto.

"Vocês são uns perfeitos otários, sabem lá o que é ser um bom pai. Piada do c*, deixam os filhos em casa em troca de uma noite para apanharem no p*** ou vão para as p**** apanhar doenças e passar às vossas mulheres. Sabem lá o que é ser pai solteiro e terem um terço da dedicação que o João Baptista tem pela filha dele", começou por dizer.

"Qual é o pai que nunca teve um desgaste psicológico? Que nunca sentiu cansaço? Por causa de uma frase querem condenar uma pessoa. Vocês, seres perfeitos, pelos vistos é que precisam de educação", rematou.

Após as palavras do amigo, João Baptista acrescentou: "Fala um pai. Obrigado, meu menino. Eles sabem lá...".

