Tudo indica que João Baptista voltou a pertencer ao 'clube dos solteiros'. O ator eliminou todas as fotografias que tinha com Mónica Paquette nas redes sociais, dando assim a entender que o namoro chegou ao fim.

Esta sexta-feira, realizou também uma publicação que pode ser uma indireta. Na imagem que publicou no Instagram, aparece junto de um mural com a frase "faz acontecer" e acrescentou ainda "tenho dito" na legenda da mesma.

João Baptista e Mónica Paquette namoravam há vários anos e eram constantes as declarações de amor nas redes sociais. Ainda no passado mês de abril, o casal desfrutou de uma viagem ao México e foram vários os momentos da viagem que partilharam com os seguidores.

