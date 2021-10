Eva Longoria aproveitou o bom tempo para descansar e apanhar banhos de sol. Um momento que ficou registado e que foi partilhado na sua página de Instagram esta terça-feira, 19 de outubro.

Na rede social, a atriz, de 46 anos, mostra-se muito relaxada, sentada numa cadeira suspensa e em biquíni.

"Do México, com amor", apenas escreveu na legenda do registo que rapidamente chamou a atenção de muitos seguidores, que não tardaram em elogiar Eva Longoria. Veja abaixo todas as reações à publicação:

Recorde-se que a atriz é mãe do pequeno Santiago Enrique Bastón, de três anos, fruto do casamento com José Antonio Bastón.

Leia Também: Eva Longoria entra no mercado de bebidas alcoólicas