Eva Longoria é a mais recente celebridade a criar uma marca de tequila, entrando desta forma no mercado de bebidas alcoólicas.

De acordo com o Page Six, a celebridade, de 46 anos, está a fazer uma parceria para lançar uma nova marca em agosto que "fala com orgulho da sua 'herança'" e tem "raízes mexicanas autênticas".

Recorde-se que já várias celebridade lançaram uma marca de tequila, entre elas Kendall Jenner, George Clooney e Bryan Cranston.

Leia Também: Príncipe Harry escreve memórias 'explosivas' sobre a vida na realeza