Depois de ter chamado "as verdadeiras heroínas" às mulheres norte-americanas de ascendência latina, Eva Longoria viu-se forçada a reformular as suas declarações pós-eleições.

A intenção era enaltecer a participação eleitoral deste grupo étnico, mas a atriz foi criticada por individualizá-lo, esquecendo outros que também tiveram grande "impacto do resultado eleitoral".

"As mulheres de côr também se fizeram mostrar em grande. Foi notável aquilo que fizeram em estados como a Georgia, mas as Latinas foram as grandes heroínas por terem participado muito mais que os Latinos em todos os estados, com um rácio que chegou a ser de três mulheres por cada homem", disse a atriz.

Durante a entrevista à MSNBC, Eva explicou que quis enaltecer o papel das mulheres latinas não em comparação às mulheres negras, por exemplo, mas sim em relação aos homens de ascendência latina, que tiveram uma participação consideravelmente menor nas últimas eleições.

"Sobre a minha entrevista na MSNBC, é óbvio que as mulheres negras sempre foram uma grande parte da espinha dorsal do partido Democrata, algo que se viu tanto nestas eleições como nas anteriores. As mulheres de cor devem ser aplaudidas de pé, foram elas que conseguiram esta vitória [de Joe Biden]", escreveu ainda na sua conta de Instagram.

