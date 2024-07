George Clooney surpreendeu ao pedir a Joe Biden que desista da corrida às eleições dos Estados Unidos.

Num artigo que o ator de Hollywood escreveu para o The New York Times, este refere: "Adoro o Joe Biden como senador. Como vice-presidente e presidente. Considero-o um amigo e acredito nele. Acredito no seu caráter. No seus valores morais. Nos últimos quatro anos, ele ganhou muitas das batalhas que travou".

"Mas a única batalha que não consegue ganhar é contra o tempo", reconhece Clooney.

"É uma questão de idade. Nada mais. Mas não pode ser revertido. Não vamos ganhar em novembro com este presidente", atira.

Na visão de Clooney, os democratas "podem enterrar a cabeça na areia e rezar por um milagre em novembro, ou podem dizer a verdade".

Este admite que mudar de candidato tão perto das eleições pode ser complicado, mas que iria "acordar" os eleitores.

"Eu adoro-te, Biden. Mas precisamos de um novo candidato", completou, notando que Biden foi um "herói" ao ter derrotado Donald Trump nas últimas eleições.

"Salvamos a democracia em 2020. Precisamos de o fazer novamente em 2024", destaca.

