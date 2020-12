Charley Pride, estrela do country nos Estados Unidos, morreu este sábado, dia 12, vítima de complicações da covid-19. Tinha 86 anos.

O pioneiro músico negro destacou-se com um legado único, que o levou a estar 52 vezes no Top 10 das músicas country mais ouvidas nos EUA, de entre as quais os êxitos 'Is anybody goin' e 'Kiss an angel good mornin'.

Pride deixa três filhos - Dion, Angela e Kraig Pride - e a mulher, Rozene Cohran, com quem trocou alianças em 1956.

