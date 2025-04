Johnny Tillotson, conhecido cantor pop com 'hits' nos anos 1960, morreu aos 86 anos, na passada terça-feira, 1 de abril, na sua casa em Los Angeles, Estados Unidos da América.

A notícia foi dada pela sua mulher, Nancy, através de uma publicação no Facebook.

Em entrevista ao TMZ, Nancy revelou que Johnny morreu devido a complicações da doença de Parkinson.

O cantor ficou famoso em 1960 quando lançou a música 'Poetry in Motion'. 'Without You' foi outra das suas obras que alcançou também o sucesso.

Artistas como Bobby Darin e Elvis Presley fizeram 'covers' de algumas das suas músicas. Tillotson chegou a ser nomeado para os Grammys.