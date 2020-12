A estrela de 'Glee', Matthew Morrison, atuou para alguns hóspedes de um luxuoso hotel, esta semana, como relata o Page Six.

O artista, que se prepara para aparecer no musical da NBC, 'The Grinch', cantou quatro canções, incluindo 'I'll Be Home for Christmas', para convidados VIP num evento que cumpriu as devidas regras por causa da pandemia. Encontro que aconteceu no hotel Nemacolin Resort da Pensilvânia.

A mulher de Matthew, Renee, juntou-se ao artista no palco para cantar 'Somewhere Over the Rainbow', disse uma fonte.

Um pequeno espetáculo que aconteceu ao ar livre e os convidados foram obrigados a usar máscara e a estar com a devida distância.

Leia Também: Estrela de 'Glee', Amber Riley, anuncia noivado