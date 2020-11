Amber Riley, que faz parte do elenco da série 'Glee', anunciou que está noiva do empresário Desean Black.

Através da sua conta no Instagram, a artista publicou uma fotografia com o agora noivo, no qual mostra o anel de noivado.

"Houve alturas em que eu não mereci um amor como este. Hoje, olho para um homem que mudou a minha mentalidade. Os tempos que passei apenas comigo, a amar-me e a sentir-me confortável comigo mesma prepararam-me para ti, e prepararam-me para este momento", escreveu a atriz na legenda da fotografia.

"Aquilo que Deus juntou, ninguém será capaz de separar", rematou.

