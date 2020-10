Meses depois de ter assumido a relação, Bárbara Taborda está noiva. A ex-concorrente do 'MasterChef' prepara-se para trocar as alianças com o seu amor e não resistiu em partilhar a novidade no Instagram.

Ao lado de uma fotografia onde exibe orgulhosamente o anel de noivado, na companhia do namorado, a figura pública disse: "Sim. Noivos e felizes".

Uma partilha que rapidamente captou a atenção dos seguidores, entre eles algumas figuras públicas.

"Parabéns", comentou Iva Domingues e Sofia Arruda. "Feliz por ti! Que bom", escreveu Vanessa Martins.

