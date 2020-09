"Ela disse sim!", foram as clássicas palavras com que James Lafferty anunciou aos fãs que tinha pedido Alexandra Park em casamento.

A notícia foi dada esta segunda-feira, dia 7, nas redes sociais do ator de 'One Three Hill'.

Dois anos após terem começado a namorar, o casal decidiu oficializar o amor que os une e a felicidade ficou notória na imagem partilhada.

Ora veja.

