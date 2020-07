Carolina Patrocínio vive hoje um dia muito especial. A apresentadora regressa finalmente à TV com a estreia do seu novo programa - 'What’s UP TV', da SIC Mulher.

E na estreia, marcada para esta sexta-feira, às 14h30, Patrocínio recebe uma convidada muito especial: Cláudia Vieira, que promete uma aliciante partilha de experiências enquanto mãe e mulher.

'What’s UP TV' promete dar-lhe as dicas certas no papel de um magazine de lifestyle dos tempos modernos.

