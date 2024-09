Pharrell Williams encontrava-se a falar sobre a sua biopic de animação, 'Piece by Piece', no Princess of Wales Theatre, durante o Toronto Film Festival, quando uma manifestante da PETA, a organização não governamental de defesa dos direitos dos animais, invadiu o palco onde se encontrava.

Durante uma sessão de perguntas e respostas, a ativista entrou segurando um cartaz e gritando "parem de torturar os animais". Em causa está a utilização de peles de animais na criação da coleção de homem da marca Louis Vuitton, da qual Williams é diretor criativo.

"Tens razão. Tens razão. Que Deus te abençoe", respondeu o cantor. A manifestante foi depois escoltada por três seguranças.

Ainda em palco, Williams disse que queria falar sobre o assunto. "Roma não foi feita num dia. E, às vezes, quando tens planos para mudar as coisas em certas situações, tens de chegar a uma posição de poder e influência, onde podes mudar a mente das pessoas e ajudar a progressão", disse o cantor.

"Quando essa mudança vier, toda a gente nesta sala se vai lembrar de que vos disse que estamos a trabalhar nisso e se ela me tivesse perguntado, eu tinha-lhe dito, mas em vez disso, ela quis repetir-se", concluiu Williams, antes de receber um aplauso.

'Piece by Piece' conta a história do artista. Além de si, o elenco conta com Gwen Stefani, Kendrick Lamar, Timbaland, Justin Timberlake, Busta Rhymes, Jay-Z e Snoop Dogg.

