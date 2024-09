Vários são os famosos que têm tornado pública a sua intenção de voto nas eleições presidenciais norte-americanas, que acontecem no dia 5 de novembro. Porém, não é o caso de Pharrell Williams.

"Eu não me meto em política. Aliás, fico chateado, às vezes, quando vejo celebridades a tentar dizer [em quem votar]", disse recentemente ao Hollywood Reporter.

"Sou daquelas pessoas que diz 'Mas que raio? Calem-se. Ninguém vos perguntou'."

De recordar que Taylor Swift anunciou publicamente o seu apoio a Kamala Harris, pouco depois do final do debate entre a candidata e Donald Trump, no dia 10 de setembro.

Também Olivia Rodrigo, George Clooney, Barbra Streisand, John Legend, Rosie O’Donnell, Jamie Lee Curtis, e Robert De Niro, assim como, mais recentemente, Billie Eilish e o irmão Finneas, anunciaram que vão votar na candidata do partido democrata.

Por outro lado, Savannah Chrisley, Roseanne Barr, Kid Rock, Hulk Hogan e Elon Musk têm apoiado publicamente o republicano Donald Trump.

Leia Também: Estreia de biopic sobre Pharrell Williams invadida por manisfestante PETA