Cristina Ferreira tornou-se conhecida do público com o programa 'Você na TV', que até 2018 apresentou ao lado de Manuel Luís Goucha.

A comunicadora lembrou a apresentação do formato, que aconteceu em 2004, no qual contou com a presença de Júlia Pinheiro.

"Encontrei ontem esta foto. Foi no dia da apresentação do 'Você na TV'. Devo à Júlia o acreditar em mim para dupla do Goucha. Devo ao Goucha o melhor companheiro televisivo de sempre. Foi há quase 20 anos. 20 anos é tanto tempo. Aconteceu tanta coisa mas parece que foi ontem. Continuamos os 3 inabaláveis. Ter os dois na minha vida profissional continua a ser a maior das sortes", sublinha.