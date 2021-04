A novela 'Festa é Festa' estreou na TVI na segunda-feira, dia 26, e os dois episódios que foram para o ar deixaram Cristina Ferreira, diretora de ficção e entretenimento do canal, cheia de orgulho.

Depois do episódio de estreia ter sido o programa mais visto do dia, esta terça-feira a novela voltou a repetir o feito, resultados que Cristina destacou numa publicação nas redes sociais.

"Festa é Festa foi ontem, outra vez, o programa mais visto do dia. Como devem calcular estamos todos de brilho no olhar, felizes pelos resultados. Mas o melhor de tudo é sentir através das vossas mensagens que o gosto pelas novelas, o falatório no dia seguinte, voltou a fazer parte do dia a dia dos portugueses. E isto faz me recuar à minha adolescência, quando se parava tudo para ver o episódio. É que eu agora nem durmo só para saber como é que os franceses saem desta", escreveu.

Vale referir que 'Festa é Festa' é transmitida diariamente após o Jornal das 8, no mesmo horário em que a SIC emite a novela 'Amor, Amor'.

