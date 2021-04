'Festa é Festa', a nova novela das noites da TVI, estreou esta segunda-feira, dia 26, e a estação de Queluz afirma que o primeiro episódio foi um sucesso.

Numa nota enviada às redações, a TVI garante que "1 milhão e 358 mil espetadores" fizeram com que a trama "esmagasse a concorrência com a liderança das audiências" e que tivesse sido "destaque nas redes sociais", sobretudo no Twitter.

Recorde-se que novela foi para o ar depois do Jornal das 8, no mesmo horário em que a SIC transmite a novela 'Amor, Amor', um sucesso de audiências desde janeiro.

