Chegou ao pequeno ecrã 'Festa é Festa', a nova trama dos serões da TVI. A novela estreou esta segunda-feira, dia 26, e o primeiro episódio deu a conhecer o ADN do projeto de comédia que promete mergulhar nas peripécias do mundo rural.

Pelas redes sociais da estação de Queluz de Baixo, não tardaram em surgir reações. Os espectadores dividiram-se, mas o primeiro feedback é de um aplauso geral ao facto da estação generalista oferecer um formato "leve" e "divertido".

"Gostei, dei umas boas gargalhadas", afirmou um seguidor. "Nunca uma novela me cativou tanto! Parabéns", elogiou outro.

"Confesso que já não via novelas há anos. Gostei imenso do formato: leve e divertido. Colei ao ecrã e fartei-me de rir. Já faltava um registo assim", lê-se ainda pela caixa de comentários.

Por outro lado, houve quem atirasse críticas ao facto de a novela integrar uma nova geração de atores: "Ainda é cedo para dar uma opinião sobre esta nova produção. Mas, devemos reconhecer que há gente com muita talento misturada com alguns mais fracos. [...] Não Vou mentir. Sigo o 'Amor, Amor' [novela concorrente, da SIC], mas vou seguir esta da TVI".

Esta produção, recorde-se, conta com as participações de nomes de peso - como Pedro Teixeira, Ana Guiomar, Ana Brito e Cunha, Pedro Alves, Sílvia Rizzo, Manuel Marques, Maria do Céu Guerra, José Carlos Pereira e Manuel Melo - e com novos rostos na ficção, como Maria Cerqueira Gomes e Valdemar Brito.

Leia Também: Inês Herédia sobre estreia de nova novela: "Mergulhem connosco"