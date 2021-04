A semana na TVI começa com a estreia da nova novela, 'Festa é Festa', que conta com nomes como Pedro Teixeira, Ana Guiomar, Ana Brito e Cunha, Pedro Alves e Francisca Gomes no elenco.

Quem também faz parte deste projeto é Inês Herédia, que não resistiu em destacar na sua página de Instagram este dia especial, 26 de abril, a estreia do projeto.

"Bom dia, meus caros! Hoje estreia a festa que andamos a preparar com um único objetivo: suspender todo o drama do ano que passou e devolver a alegria a todos os que aceitarem o nosso convite", começou por escrever.

"Deste lado, só vos posso dizer que tem sido muito comovente assistir a uma equipa que cada vez acredita mais no projeto, é capaz de ser dos projetos mais arriscados que cada um de nós fez, e é mesmo bonito ver estas personagens que caíram no caldeirão do Obelix a puxar-nos para dentro do caldeirão também. Só queremos que mergulhem connosco", destacou de seguida, seguindo-se um "gigante monte de m****" para toda a equipa que faz parte deste projeto.

"Que alegria nestes tempos, ver tanta gente a trabalhar e a ser feliz enquanto o faz! Até já", completou. Veja a publicação na íntegra:

