Que pessoa convidaria para um jantar a dois?

A minha mulher.

Vai para uma ilha deserta e só pode levar consigo um objeto, o que escolheria?

Um canivete suíço.

Qual o seu maior guilty pleasure?

Acho que não tenho nada de especial.

Qual a comida de conforto capaz de alegrar qualquer dia mau?

Um cozido à portuguesa.

Ficou preso no elevador, quem é a pessoa que não queria que estivesse consigo?

Uma pessoa com gases [risos].

Qual a sua mania mais estranha?

Ter de andar sempre com as sapatilhas limpas. Sou daquelas pessoas que não consegue olhar para as sapatilhas e ver a sola suja.

A sua viagem de sonho, qual é?

Austrália.

Qual o filme/ou música da sua vida?

Tenho filmes que me marcaram ao longo da minha vida, mas houve um filme que vi quando era mais novo e que me marcou muito foi o 'América Proibida'. Músicas... Tenho tantas... Há uma música que não é da minha vida, mas quando saiu foi muito fixe e lembra-me situações muito bonitas da minha vida que é 'One More Time' dos Daft Punk.

Há talentos quase secretos que ninguém sabe que temos... Qual é o seu?

Sou muito bom jogador de ténis de mesa. Já fui federado em ténis de mesa e gosto muito de jogar.

Qual o cheiro de infância que recorda até hoje?

O cheiro do campo, do pinhal.

