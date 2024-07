Venus Williams está por Itália, mas não sozinha. A tenista, de 44 anos, foi vista a passear de barco com o ator Andrea Preti, de 36 anos, em Nerano, no sábado, dia 27 de julho, relata a People.

A irmã de Serena Williams estava com um vestido de alças finas enquanto o ator - que integra o elenco do filme 'One More Day' - estava com uma camisa branca.

As imagens já foram parar às redes sociais.

Veja abaixo.

