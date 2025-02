Será que Venus Williams está prestes a subir ao altar? Esta é a pergunta que se coloca após a tenista ter sido vista com um anel suspeito.

Venus Williams, de 44 anos, foi fotografada num momento de muito amor com o namorado, o ator Andrea Preti, de 36, em Roma. Nas imagens divulgadas pela People, Venus e Andrea aparecem a partilhar demonstrações públicas de afeto enquanto se beijam e abraçam sorridentemente.

No entanto, foi na verdade as imagens de um treino da tenista que mais se destacaram. Isto porque Venus surge com um anel de diamante que leva a suspeitar que o casal possa estar noivo.

