Além de Ana Guiomar, também Marta Andrino se despediu publicamente da novela 'Festa é Festa' esta terça-feira, dia 30 de julho.

"E é em festa que termino o 'Festa'. Hoje posso partilhar aquilo que desejei há uns anos. Quando estive uns tempos sem fazer ficção nacional e me questionavam se voltaria a fazer (nunca sabendo a resposta) apenas desejava que fosse num projeto de sucesso. Por sucesso entendo como um projeto bem tratado (este foi) e com reconhecimento do público (novela mais vista quase todos os dias). Claro que não imaginava que o sucesso fossem três anos e meio. Que sucesso", começou por dizer a atriz.

"A minha gratidão por este tempo (único) de novela é gigante, por tudo o que vivi e tudo o que acrescentou à minha vida pessoal e profissional. Durante todo este tempo, a Fatinha viveu em paralelo com a Marta, onde a história de uma ia escrevendo a história da outra. A história da minha Fatinha termina aqui, mas dentro de mim, ela e todos os habitantes da Bela Vida continuarão guardados com muita ternura no meu coração. Por isso, é com enorme e forte abraço, daqueles que gosto de dar, que digo a todos 'até já belavidenses'", rematou.

