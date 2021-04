Foi no serão desta segunda-feira, dia 26, que a TVI estreou a sua mais recente aposta na comédia, a novela 'Festa é Festa'. Depois de largas semanas de promoção, o país pôde divertir-se com as personagens que dão vida à trama... ainda antes do primeiro episódio ir para o ar.

Cristina Ferreira recebeu no 'Cristina ComVida' o elenco da novela para assistirem à estreia. Reinou a boa disposição e não faltou um 'pé de dança' com a interpretação de Ruth Marlene, que foi dar voz a 'Queres é Festa', o tema de abertura da novela.

Veja na galeria as imagens do encontro dos atores.

Leia Também: Estreia de 'Festa é Festa' "esmaga a concorrência com liderança"