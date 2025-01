Depois de 'Senhora do Mar' e de 'A Promessa', há uma nova novela da SIC que chegou ao ecrã dos portugueses - 'A Herança'.

A trama estreou no dia 27 de janeiro, segunda-feira, tendo decorrido um evento de estreia na sede do grupo Impresa, que contou com Daniel Oliveira (Diretor de Programas da SIC) e com o elenco da novela.

Entre os conhecidos nomes da ficção portuguesa, destacam-se Patrícia Tavares, Ricardo Pereira, Bárbara Branco, Mariana Monteiro e José Mata.

A história da novela gira em torno de Sofia, interpretada por Patrícia Tavares, e Beatriz, protagonizada por Bárbara Branco. São mãe e uma filha, e não se veem há 10 anos. A relação entre as duas irá reconstruir-se devido a uma herança até então desconhecida.

Como referido, o evento de estreia contou com várias das personagens e não podíamos deixar de destacar os looks dos atores presentes.

A 'Herança' vem substituir 'A Senhora do Mar', novela cuja protagonista é Sofia Ribeiro.

