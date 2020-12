Pinto da Costa completou 83 anos de vida esta segunda-feira, dia 28 de dezembro. Data única e especial, que Fernanda Miranda, sua ex-mulher, não deixou passar em branco.

"Feliz aniversário, meu presidente", escreveu a empresária brasileira na legenda de uma fotografia onde posa ao lado do dirigente do Futebol Clube do Porto.

Fernanda juntou ainda às suas carinhosas palavras um emoji em forma de coração e assim fez crescer ainda mais os rumores que apontavam há já alguns meses uma reconciliação entre ambos.

Recorde-se que Fernanda Miranda separou-se de Pinto da Costa para viver um romance ao lado de um empresário. Mudou-se para Angola e teve um bebé, seis meses depois regressou ao Porto. Solteira novamente, a empresária terá voltado a aproximar-se do antigo companheiro.

