António Raminhos voltou a deixar os seguidores a rir com uma nova (e divertida) publicação feita esta quinta-feira, dia 1 de setembro.

O humorista mostrou uma fotografia antiga em que surge ao lado do irmão e da cunhada. "Tesourinho dos anos 90", escreveu.

Nos comentários, os seguidores realçaram as parecenças da figura pública com o irmão e houve até quem destacasse a beleza do humorista na época. "Oh Raminhos, você até era bem giro", pode ler-se.

