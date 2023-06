Isabela Cardinali e Pedro Moreira namoravam desde 2018, após se terem cruzado no reality show 'Casa dos Segredos', e um mês depois de se terem casado decidiram divorciar-se. Agora, a jovem circense parece ter um novo amor.

Nas stories do Instagram, Isabela mostrou registos de um encontro romântico que aconteceu em Aveiro, como lhe demos conta aqui. O mesmo terá começado numa praia e terminado depois num restaurante.

"Tem um date com alguém que te leve a ver o pôr do sol", escreveu Isabela numa fotografia tirada precisamente na praia, onde é possível ver as suas sandálias.

Foram mesmo estas sandálias que acabaram por revelar a identidade da pessoa com quem Isabela se encontrou.

Trata-se de Joël Conceição, jogador que atua no FC Bourgoin-Jallieu, clube de futebol do quarto escalão de França. Também Joel partilhou uma fotografia tirada na Praia da Barra, em Aveiro, e na mesma é possível ver as sandálias de Isabela.

Confira abaixo as duas partilhas e veja na galeria algumas fotografias de Joël Conceição.



© Instagram/Isabela Cardinali e Joel Conceição



© Instagram/Isabela Cardinali e Joel Conceição



© Instagram/Isabela Cardinali e Joel Conceição

