Isabela Cardinali teve esta quarta-feira um encontro romântico, tal como revelou a própria através da sua conta oficial de Instagram.

"Tem um date com alguém que te leve a ver o pôr do sol", disse no Instagram, mostrando-se numa praia de Aveiro.

Mais tarde, partilhou uma fotografia na qual surge com a mão colada à mão do rapaz com quem jantou.

A antiga participante da 'Casa dos Segredos', recorde-se, casou-se em julho do ano passado com Pedro Moreira. O casal, formado no reality show da TVI, separou-se inesperadamente um mês após o enlace.



© Reprodução Instagram/Isabela Cardinali

