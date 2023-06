Isabela Cardinali tornou-se tema de conversa na imprensa cor de rosa ao partilhar, nas redes sociais, algumas imagens onde surge em biquíni num posto de combustível, enquanto abastecia o carro.

As imagens foram amplamente criticadas e, em jeito de reação, Isabela explicou a situação.

"Para acabar a polémica: só para dizer que estava de biquíni porque nós estávamos na praia e depois continuámos viagem porque vínhamos para Marbella. Quero dizer que estava de ténis porque estava a conduzir e eu não sei conduzir de chinelos e até acho que é ilegal", relatou Isabela nas stories do Instagram, vídeo que, entretanto, decidiu apagar.

"Coloquei uma camisa porque ia pôr gasolina. Para não ir assim também com o rabinho todo de fora pus do género um páreo só para tapar. Saí do carro, olhei para mim, [e pensei]: 'estou tão gira. Amiga tira-me uma foto'. Gostei de como fiquei, publiquei e é só isso. Não estava a provocar ninguém, foi um momento tranquilo e sem nenhum tipo de provocação. Zero drama", concluiu.

Veja na galeria as imagens que deram origem à polémica.

