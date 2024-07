Esta sexta-feira, 4 de julho, é um dia particularmente especial para Laura Figueiredo. O filho mais novo da influenciadora digital, fruto da relação com Mickael Carreira, completa o seu primeiro ano de vida.

Com o pequeno Gabriel ao colo, Laura recordou o nascimento do menino na sua página de Instagram, não contendo a emoção do momento.

"Estou bem sensível hoje… Vocês sabem que o Gabi nasceu mais cedo do que era previsto. Tivemos muita sorte, ele estava prontíssimo (…) mas o dia de hoje de há um foi um bocadinho difícil", afirma.

"Não estava pronta para que acontecesse nesse dia, mas acho que os nossos filhos chegam na hora em quem têm de chegar", realça.

Não contendo as lágrimas, Laura agradeceu o carinho dos seguidores e o facto dos filhos - para além de Gabriel é mãe de Beatriz - serem crianças "felizes".

Veja o momento na galeria.

